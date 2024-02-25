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Жители Тяжинского округа присоединились к общероссийской акции «Дарите книги с любовью!»

В Тяжинской централизованной библиотечной системе прошла VIII общероссийская акция «Дарите книги с любовью!», приуроченная к Международному дню книгодарения.
Цель акции – сбор книг нуждающимся библиотекам для пополнения их фондов, предоставления читателям доступа к современной литературе, к новым изданиям.
Сотрудники библиотек округа раздавали читателям и жителям муниципалитета буклеты, рассказывали о дне книгодарения и приглашали детей и взрослых принять участие в акции. Предлагали дарить книги друзьям и родным, приносить книги в библиотеки, школы, детские учреждения для тех, кто в них особенно нуждается. Библиотекари посещали различные учреждения округа, а также обращались к индивидуальным предпринимателям с предложением присоединиться к акции. Специалисты библиотек проводили мастер-классы и викторины. В библиотеках были организованы пункты сбора книг.
В библиотеках с благодарностью принимали в дар книги самой разнообразной тематики: детские, по рукоделию, по истории, энциклопедии и многие другие. Сорок книжных изданий было собрано и отправлено для библиотек новых регионов России. В общероссийской акции приняли активное участие многие тяжинцы, в том числе специалисты центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности, Тяжинского историко-краеведческого музея, детской школы искусств № 31. Было подарено более 400 экземпляров книг, среди которых большая часть – новые книжные издания.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
25/02/2024
Культура
Тяжин
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