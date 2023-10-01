Жители Тяжинского округа присоединились к общероссийской экологической акции

Студенты Тяжинского агропромышленного техникума убрали листву около студенческого общежития. Учащиеся 8 «в» класса Тяжинской средней школы № 1 имени Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова (классный руководитель Татьяна Геннадьевна Чернышева) очистили от мусора берег пруда поблизости от Тяжинского агропромышленного техникума.

Активное участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия» приняли работники Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности. Специалисты Новоподзорновского сельского Дома культуры подключились к благоустройству «Аллеи Памяти». Работники Кубитетского СДК и библиотеки высадили деревца. Специалисты Итатского городского Дома культуры и модельной библиотеки семейного чтения навели порядок на территории, где ведутся работы по благоустройству.

В селе Бороковка культработники очистили от бытового мусора территорию вокруг здания Дома культуры и автобусные остановки. В деревне Старый Урюп специалисты культуры и присоединившиеся к ним неравнодушные местные жители провели уборку территории и навели порядок около памятника Владимиру Ильичу Ленину.

Работники Георгиевского сектора Даниловского сельского Дома культуры и библиотеки, вместе с жителями деревни очистили от листвы парк и территорию мемориала воинов-односельчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Также активисты помыли аттракционы на детской площадке и собрали мусор.

Экоакция – Всероссийский субботник «Зеленая Россия», прошла на территории всех субъектов Российской Федерации 2 - 30 сентября по инициативе общероссийского экологического движения «Зеленая Россия».