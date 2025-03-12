Первый региональный конкурс молодых композиторов и музыковедов состоялся в Кузбассе

Учредитель конкурса «Кузбасские этюды» – Министерство культуры и национальной политики Кузбасса, организаторы – Союз композиторов России (город Москва), Кузбасский центр искусств, Кемеровское региональное отделение Союза композиторов России, АНО по развитию образования, культуры и искусства «Эолова арфа» (город Москва).

На конкурс было подано 38 авторских работ в двух номинациях: «Композиция» и «Музыковедение». Представительницы детской музыкальной школы № 22 города Мариинска Полина Боброва и Эвелина Михальцова стали лауреатами первой степени в номинации «Музыковедение».

Эвелина Михальцова получила специальный приз – бесплатное участие во Всероссийском фестивале-конкурсе педагогического мастерства «Музыка – универсальный язык человечества». Ее конкурсная работа в формате видеопрезентации будет опубликована на сайте журнала писателей России «Огни Кузбасса». Конкурсная работа Полины Бобровой будет опубликована в литературном журнале «Огни Кузбасса».

16 апреля 2025 года в Кузбасском центре искусств состоится торжественная церемония награждения лауреатов конкурса, а также концерт и творческая лаборатория композиторов и музыковедов.

Фото: управление культуры Мариинского муниципального округа