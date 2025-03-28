Росгвардейцы задержали горожанку, решившую съесть неоплаченный товар в магазине

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал женщину при попытке скрыться из супермаркета с неоплаченным товаром.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к супермаркету, где была остановлена попытка хищения. На месте стражи правопорядка задержали 54-летнюю кемеровчанку, при досмотре у которой был обнаружен неоплаченный товар.

По предварительной информации, ранее судимая женщина спрятала в пакет четыре пачки сливочного масла, а также съела несколько конфет, не оплатив товар. Работники торговой точки заметили, что женщина проследовала к выходу без оплаты продукции на сумму около 1 500 рублей, и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия