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Театрализованное представление «Как на масленой неделе…» состоялось в Тяжине

При содействии специалистов центра национальных культур – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности гости «перелистали» страницы масленичного календаря, вспомнили, чему посвящен каждый день праздничной недели.
Затем гости участвовали в конкурсах, народных играх и забавах. Очень зрелищным получился командный конкурс плетения кос «солнышку» на скорость. Также собравшиеся водили хоровод в масленичной карусели и исполняли песни.
Гости повязали на куклу «Масленица» цветные ленточки, тем самым желая себе здоровья, достатка, любви, благополучия. Финальным этапом праздничного представления стало сожжение чучела зимы, сопровождавшееся народными закличками.
Затем участников программы ждали блины с вареньем и сметаной. За кружечкой чая гости поделились рецептами праздничных угощений.

Фото: Тяжинский центр национальных культур

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
02/03/2025
Культура
Тяжин

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