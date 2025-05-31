Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Кузбассе росгвардейцы обеспечили правопорядок на мероприятиях ко Дню пограничника

Ключевые торжества по случаю Дня пограничника развернулись накануне в Кемерове, Новокузнецке и Юрге. Представители вневедомственной охраны Росгвардии стали участниками торжественных мероприятий, обеспечив правопорядок.

Вместе с заслуженными ветеранами пограничной службы сотрудники Росгвардии участвовали в церемониях, которые стали олицетворением признательности и почтения к героизму пограничников. Параллельно с этим, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивали безопасность мест проведения торжественных собраний и следили за соблюдением правопорядка во время праздничных мероприятий, включая концертные программы.

Благодаря слаженным действиям правоохранителей нарушений не зафиксировано.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
31/05/2025
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus