16 апреля 2025 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение юридическому лицу в связи с выявлением в обращении декларации о соответствии, оформленной на основании недостоверных сведений и документов, подтверждающих соответствие продукции обязательным требованиям.

Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель из города Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области — Кузбасса.

Ранее, в ходе контрольного (надзорного) мероприятия инспектор ведомства установил, что при декларировании партии рапса объемом 5 500 т, поставляемой для промышленной переработки на пищевые цели, сельхозтоваропроизводитель указал объем, превышающий более чем на 1 тонну массу урожая, полученную в весе после доработки.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено при декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов проводить подтверждение (декларирование) в количестве, не превышающем массу собранного урожая зерна (в весе после доработки), а также изучить требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874.