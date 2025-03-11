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Военнослужащая Росгвардии из Кемерова приняла участие в телепроекте о поэзии военных лет

На телеканале ОТР вышел новый выпуск культурно-просветительского проекта «Страна поэтов», участницей которого стала военнослужащая Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу прапорщик Елена Землинская.

Масштабный проект телеканала стартовал в 2022 году. В этом сезоне он посвящён стихам и поэтам Великой Отечественной войны. Прапорщик Землинская прочитала стихотворение советского поэта-фронтовика Алексея Суркова «Девушка офицер», написанное в марта 1944 года. Свое выступление Елена записала на фоне знакового для кемеровчан месте - Мемориале Славы воинов-кузбассовцев.

По словам военнослужащей, участие в проекте стало не только возможностью приобщиться к поэзии военных лет, но и способом выразить уважение подвигу защитников Отечества.

«Страна поэтов» - это масштабная видеоантология русской поэзии, объединяющая людей разных профессий и возрастов. В числе её участников известные деятели культуры, а также представители различных сфер деятельности. Выпуски доступны в эфире телеканала и на его цифровых платформах.

 

Фото: Росгвардия

Культура
kuzbassnews.ru
11/03/2025
Культура
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