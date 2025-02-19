«Южный Кузбасс» рассказал о профориентационной работе и развитии персонала

В угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») рассказали об итогах прошлого года в области профориентационной работы и реализации мер по развитию кадрового потенциала.

«Южный Кузбасс» комплексно подходит к профориентационной деятельности и активно сотрудничает с учебными заведениями в рамках работы по подготовке и привлечению кадров. В 2024 году угольщики провели 12 встреч со старшеклассниками и студентами высших и средних учебных заведений. Специалисты рассказывают учащимся о работе предприятия и принципах построения карьеры в компании, о действующих корпоративных программах, социальных гарантиях и льготах. На встречах проводят познавательные квизы и тематические мастер-классы, разработанные сотрудниками «Южного Кузбасса» специально для таких встреч. Кроме того, специалисты компании принимают участие в выпускных экзаменах и задействованы в качестве экспертов на защитах дипломов.

«Южный Кузбасс» работает с выпускниками и студентами по программе целевого обучения. Студентами по программе могут стать абитуриенты, которые выбрали специальности, востребованные в подразделениях компании. В 2024 году программа была расширена — помимо вузов к ней присоединились средне-специальные учебные заведения. Компания и абитуриент при заключении договора определяют специальность, а учебное заведение студент выбирает самостоятельно. Целевой набор предполагает бюджетные места и дневную форму обучения. Студентам гарантированы ознакомительная, производственная и преддипломная практика в «Южном Кузбассе», а также трудоустройство в соответствии с полученной специальностью после окончания учебного заведения. У студентов целевого обучения есть возможность получать дополнительную стипендию от компании. Кроме того, при трудоустройстве на предприятие они получают «подъемные».

Ежегодно несколько сотен учащихся вузов и техникумов проходят производственную и преддипломную практику в подразделениях «Южного Кузбасса». В прошлом году практику прошли в общей сложности 220 студентов. Компания оформляет трудоустройство в полном соответствии с действующим трудовым законодательством, студенты получают трудовые книжки и заработную плату – при условии достижения совершеннолетия и наличия свидетельства о профессии рабочего.

Специалисты «Южного Кузбасса» проводят десятки взрослых и детских экскурсий. Такие экскурсии помогают молодым людям сделать осознанный выбор профессии, а компании — познакомить потенциальных работников с коллективом и условиями труда.

Практико-ориентированное обучение для действующих работников – важный инструмент развития собственного кадрового потенциала. Возможность присоединиться к этой программе есть у тех, кто окончил техникум, имеет диплом о среднем профессиональном образовании, отработал в компании не менее одного года, показал себя заинтересованным и дисциплинированным сотрудником. Теоретическое обучение и экзаменационные сессии проходят с отрывом от производства, но с сохранением выплаты средней заработной платы по основному месту работы. Программа практико-ориентированного обучения действует в «Южном Кузбассе» седьмой год. В 2024 году состоялся первый выпуск специалистов по специальностям «Горное дело» (5 специалистов) и «Подземная разработка угля» (7 специалистов). Сегодня по данной программе в вузах обучаются 59 работников компании.

В «Южном Кузбассе» развивают и управленческие навыки сотрудников, которые входят в кадровый резерв компании. Он формируется из линейных руководителей, молодых инженерно-технических работников и представителей рабочих профессий с высшим и средне-специальным образованием, обладающих лидерскими качествами и желанием профессионально развиваться. Обучение проходит по корпоративной программе в формате лекций, вебинаров, тренингов и экскурсий. Содержание кейсов и практических упражнений максимально приближено к реальным рабочим ситуациям.

«Успех любой компании прямо зависит от уровня квалификации ее сотрудников. «Южный Кузбасс» серьезно подходит к формированию коллектива и ведет работу сразу по нескольким направлениям: кадровый резерв, практико-ориентированное обучение работников, профессиональная подготовка и переподготовка в корпоративном учебном центре, сотрудничество с учебными заведениями. Такой комплексный подход позволяет сформировать по-настоящему профессиональный и ответственный коллектив, ориентированный на результат и долгосрочное сотрудничество», – сказал генеральный директор ООО «УК Мечел-Майнинг» Сергей Немыкин.

Фото: ПАО«Южный Кузбасс»