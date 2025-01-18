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16 января на территории Новокузнецка прошел Единый день безопасности

Служба на улицах города была усилена дополнительными экипажами ДПС и производились сплошные проверки водителей в различных районах города. Экипажи были приближены также и к аварийно опасным участкам дорог.

Всего сотрудниками полиции пресечено 241 нарушение ПДД:

- 71 пешеход, в том числе есть и несовершеннолетние, нарушили правила перехода проезжей части;

- 25 водителей не уступили дорогу на пешеходных переходах;

- 19 водителей не соблюдали требования, предписанные дорожными знаками;

- 18 водителей забыли про ремень безопасности;

- 17 водителей нарушили правила маневрирования;

- 17 любителей тонировки получили к штрафу требование устранить данное правонарушение;

- 13 водителей проехали на запрещающий сигнал светофора;

- 10 водителей управляли транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков;

- 10 водителей не соблюдали очередность проезда перекрестков;

- 7 водителей нарушили правила перевозки детей;

Также в ходе массовой проверки водителей группами нарядов выявлено 4 водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения.

 

 

Фото: Отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Новокузнецку Кемеровской области

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Новокузнецк
kuzbassnews.ru
18/01/2025
Общество
Новокузнецк
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