Более 12 тысяч медработников Кузбасса в 2024 году получают специальную социальную выплату

С начала года Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу перечислило работникам здравоохранения региона специальную социальную выплату на общую сумму 556,75 млн рублей. Получателями данной меры поддержки стали более 12000 кузбасских медиков.

Специальную соцвыплату отдельные категории медработников получают с 2023 года. Она полагается специалистам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Сумма варьируется от 4,5 до 50 тысяч рублей и зависит от категории работника и вида медорганизации. Необходимо, чтобы организации входили в государственную или муниципальную системы здравоохранения и участвовали в базовой или территориальной программах обязательного медицинского страхования.

С 1 марта 2024 года были увеличены социальные выплаты для некоторых категорий медработников. Для врачей населённых пунктов, где проживает не более 50 тысяч человек, размер выплаты вырос до 50 тысяч рублей, для среднего медицинского персонала – до 30 тысяч рублей. В населенных пунктах с числом жителей от 50 до 100 тысяч человек такая выплата составит 29 тысяч и 13 тысяч рублей соответственно. Повышенную выплату получают в Кузбассе более 5300 медиков.

Самостоятельно обращаться в Отделение СФР за выплатой или подавать заявления не нужно. Средства медработникам перечисляются на основании данных из медицинских организаций. Они формируют электронный реестр работников, имеющих право на получение доплаты, и передают эту информацию в региональное ОСФР. В течение 7 рабочих дней со дня получения реестра ОСФР производит выплату медработникам на банковский счет или на карту «Мир».

Если у вас есть вопросы, вы можете обратиться в контакт-центр Отделения Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу по телефону: 8 (800) 200-10-02.

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