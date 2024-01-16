Более 14 тысяч медработников Кузбасса получили специальную социальную выплату в 2023 году

С января 2023 года Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу предоставляет специальную социальную выплату медицинским работникам. Всего за прошлый год региональное ОСФР произвело 145 174 выплаты 14 724 специалистам здравоохранения на общую сумму более 1,052 млрд рублей.

Новая выплата положена медицинским работникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер выплаты составляет от 4,5 до 18,5 тыс. рублей в зависимости от категории специалиста, а также вида медицинской организации, которая должна входить в государственную или муниципальную системы здравоохранения и участвовать в базовой или территориальной программах обязательного медицинского страхования.

Оформляют выплату на основании данных медицинских организаций, поэтому для ее получения медработникам не нужно самостоятельно обращаться в Отделение фонда с заявлениями и справками. По итогам каждого месяца медицинские учреждения формируют электронный реестр работников, имеющих право на получение специальных социальных выплат, и передают эту информацию региональному ОСФР. Такие реестры предоставляют 62 медорганизации региона.

В электронном реестре, наряду со сведениями о сотруднике, указывается размер назначаемой доплаты и данные, по которым она рассчитана. Выплата перечисляется в течение 7 рабочих дней после получения фондом реестра работников.

Телефон регионального контакт-центра Отделения Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу: 8-800-200-10-02 (звонок бесплатный).

Фото: ОСФР