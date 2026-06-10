Это 70% от всех запланированных в 2026 году путевок. Всего в этом году санаторно-курортное лечение по линии регионального Отделения СФР получат 3 478 человек, в их числе льготники и сопровождающие их лица.

Граждане льготных категорий (взрослые и дети с инвалидностью, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и др.) обеспечиваются санаторно-курортным лечением в рамках набора социальных услуг (НСУ). Важное условие – наличие медицинских показаний.

Профиль санатория определяется по рекомендациям лечащего врача и врачебной комиссии. Они указаны в справке по форме № 070/у.

Кузбассовцы могут проходить лечение в санаториях, с которыми у Отделения Соцфонда по Кемеровской области заключен государственный контракт. Продолжительность лечения зависит от категории получателя услуги. Вместе с путевкой Соцфонд предоставляет бесплатный проезд к санаторию и обратно на поезде или автобусе.

Сопровождающим детей с инвалидностью и инвалидов I группы также положены бесплатный проезд, проживание, питание и лечение в санатории.

«Чтобы воспользоваться услугой, льготнику необходимо сохранить санаторно-курортное лечение и проезд к месту лечения в составе набора социальных услуг в натуральном виде. Для оформления путевки и билетов нужно обратиться в Отделение СФР по Кузбассу с заявлением», – пояснила управляющий Отделением Соцфонда по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Заявление можно подать лично в клиентской службе регионального Отделения СФР, через портал госуслуги или в МФЦ.

Дополнительную информацию можно получить у специалистов единого контакт-центра по телефону: 8-800-100-00-01.

Фото: ОСФР