Более 40 тысяч женщин и новорожденных в Кузбассе получили услуги по родовым сертификатам в 2023 году

С 1 июля 2021 года в России введена электронная форма родового сертификата. В 2023 году услуги по родовым сертификатам получили 17 498 кузбасских мам и 22 918 новорожденных. Объем перечисленных в медицинские организации Кемеровской области средств за оказанные в прошлом году услуги по родовым сертификатам составил более 185 миллионов рублей. Деньги были направлены на оплату услуг, предоставленных в связи с беременностью и рождением детей.

Родовой сертификат — это документ, который предоставляет беременной женщине право выбрать медицинскую организацию для родов, а также для наблюдения во время и после беременности. Он не выдается на руки, а оформляется в виде электронного документа. Сертификат формируется при первом посещении женской консультации по месту жительства либо в роддоме. Электронный сертификат может оформить и детская поликлиника, где будут проводиться профилактические осмотры ребенка.

Раньше женщине нужно было самостоятельно представлять бланк сертификата в медучреждение. Теперь этого не требуется: все необходимые сведения Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу получает автоматически. Среди них — данные о постановке на учет в женской консультации, а также сведения о том, что роды успешно приняты и были оказаны услуги по профилактическому наблюдению ребенка в течение первого года жизни. При получении информации из медицинских организаций региональное ОСФР по Кемеровской области – Кузбассу перечисляет им средства за оказанные услуги.

Переход на электронную форму родового сертификата упростил для работников здравоохранения процедуру заполнения документа, а для женщин — отменил необходимость носить с собой и предъявлять бумажный бланк.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу, позвонив в региональный контакт-центр: 8-800-200-10-02 (звонок бесплатный).

Фото: ОСФР