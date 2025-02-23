День защитника Отечества отметили в Тяжинском округе

Специалисты сельских учреждений культуры клубного типа Тяжинского муниципального округа провели у памятников тяжинцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов митинги, посвященные Дню защитника Отечества.

В поселке Тяжинский состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориалу на площади Победы. Память земляков защищавших Отечество почтили представители органов местного самоуправления, общественных организаций, предприятий и учреждений.

В рамках региональной сетевой акции «Мужество в сердце» артисты концертной бригады Тяжинского Дома культуры «Юбилейный» поздравили с Днем защитника Отечества ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции. Творческим подарком для них стали музыкальные номера фольклорного ансамбля «Россияночка» (руководитель Евгения Данилкова), солисток коллектива – Оксаны Сергеевой и Светланы Бутко, а также дуэта Надежды и Александра Панкратовых.

К 23 февраля в кинозале ДК «Юбилейный» для учащихся Тяжинской средней школы № 1 имени Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова состоялся показ документального фильма «Наука побеждать». В альманахе рассказывается об армейских и флотских подразделениях Российских Вооруженных Сил и причинах СВО.

В Новоподзорновском сельском Доме культуры открылись фотовыставка «Наши папы – наши герои». В Староурюпском СДК организована выставка фотографий «Папа, папуля, дедушка». В Новопокровском сельском Доме культуры и Листвянском СДК действуют тематические выставки детских рисунков.

В Тяжиновершинском сельском Доме культуры руководитель кружка декоративно-прикладного творчества «Мастерская Кузи» провела мастер-класс в технике оригами «Солдатская пилотка». В Новоподзорновском СДК открылась выставка детских поделок «Наша Армия сильна». Экспонаты ребята создали совместно с руководителем кружка декоративно-прикладного искусства. Представленная на выставке военная техника создана из картона и других подручных материалов.

В Акимо-Анненском сельском Доме культуры состоялся мастер-класс «Изготовление военной техники». Ребята научились своими руками изготавливать макет танка Т-34, легендарной боевой машины Великой Отечественной войны. В итоге участники мастер-класса не только создали замечательную поделку, но и пополнили багаж знаний о минувшей войне. В Октябрьском сельском Доме культуры и Георгиевском секторе Даниловского СДК прошли мастер-классы по изготовлению поздравительных открыток к 23 февраля.

В Новопокровском сельском Доме культуры ребята своими руками создали сувениры для защитников Отечества. Специалисты Староурюпского СДК научили школьников изготавливать оригинальную упаковку для подарка. В Итатском городском Доме культуры состоялся мастер-класс «Собери военную технику». Дети почувствовали себя настоящими конструкторами и успешно собрали макеты из заранее подготовленных шаблонов.

В преддверии Дня защитника Отечества в Георгиевском сельском Доме культуры и Тисульском СДК прошла акция «Письмо солдату». Специалисты Староурюпского сельского Дома культуры и ребята из отряда «Юнармеец» поздравили участника специальной военной операции Якова Андреевича Гепнер и его отца Андрея Яковлевича с Днем защитника Отечества. Специалисты Новоподзорновского СДК поздравили отцов, чьи сыновья являются участниками специальной военной операции.

В Итатском городском Доме культуры состоялась детская конкурсно-игровая программа «А вам слабо?», посвященная Дню защитника Отечества. Специалисты ГДК провели в детсаду «Гусельки» развлекательную программу «Мы моряки отважные». Папы и дедушки вспомнили армейские будни. Перечислили самые вкусные блюда из солдатской столовой, вспомнили текст присяги. Вместе с детьми, отцы и дедушки приняли участие в спортивных конкурсах. Специалисты Новоподзорновского сельского Дома культуры и участники художественной самодеятельности провели детскую игровую программу с элементами театрализации «Все как в Армии».

Специалисты Чулымского сельского Дома культуры и библиотеки провели детскую познавательную программу «Жить – Родине служить!». В Итатском городском Доме культуры открылся памятный стенд «Героями не рождаются, героями становятся». В Кубитетском сельском Доме культуры открылась выставка военных головных уборов. В экспозиции представлены шапки-ушанки, фуражки, бескозырка, танковый шлем, папаха, береты разных видов войск, воинских подразделений.

В творческом объединении «Растим патриотов» Тяжинского центра дополнительного образования прошла ежегодная акция «Армейский чемоданчик». Ребята познакомились с армейской повседневной жизнью, на примерах родственников, земляков, прошедших службу в Вооруженных Силах Российской Федерации.

В Тяжинской детской школе искусств № 31 состоялся концерт, посвященный Дню защитника Отечества. В программе прозвучали патриотические песни о родине, мире, классические произведения для фортепиано, народных инструментов, русские народные песни, песни советских композиторов. Среди зрителей присутствовали родители учащихся – участники СВО.

На базе Тяжинского детского сада № 2 «Колокольчик» среди воспитанников дошкольных образовательных организаций окружного центра прошел конкурс «Смотр строя и песни». Между собой соревновались ребятишки из детского сада № 1 «Березка» (отряд «Морской бриз»), детсада № 2 «Колокольчик» (отряд «Моряки»), детсада № 3 «Золотой ключик» (отряд «Патриоты»), детсада № 5 «Светлячок» (отряд «9 рота») и детсада № 8 «Солнышко» (отряд «Молодая гвардия»). Главным судьей смотра строя и песни был участник локальных войн Леонид Геннадьевич Баранов. По результатам соревнований все команды заняли призовые места и были награждены грамотами управления образования администрации Тяжинского муниципального округа.

В Листвянской средней школе прошли «Молодецкие игры». Команды 1-11 классов продемонстрировали отличную спортивную подготовку, а также умение быть одной командой. Специалист Тяжинской библиотеки имени Н. И. Масалова провела для учащихся средней школы № 2 окружного центра час героев «Их имена мы не забудем», приуроченный ко Дню защитника Отечества.

В Тяжинском детсаду № 3 «Золотой ключик» состоялся конкурс семейных команд «Вместе – мы сила». В Акимо-Анненском детском саду «Солнышко» прошла спортивная программа «Армейские учения». Дети вместе с папами участвовали в эстафетах и конкурсах.

Фото: Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности