Для кузбасского предприятия проведен обязательный профилактический визит в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами

5 июня 2026 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провёл обязательный профилактический визит в отношении ООО «Агросоюз», осуществляющего выращивание зерновых и зернобобовых культур на территории Чебулинского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса. Визит был осуществлён с помощью мобильного приложения «Инспектор» (доступно для скачивания по ссылке) и с использованием беспилотного летательного аппарата для осмотра территории.

Хозяйствующему субъекту были разъяснены требования действующего законодательства в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, даны консультации по применению препаратов, зарегистрированных в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, мерах административной ответственности за несоблюдение обязательных требований в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, а также о внесении изменений в отраслевые законодательные акты Российской Федерации.

Кроме того, представитель юридического лица получил подробные разъяснения о важности предоставления во ФГИС «Сатурн» полных и достоверных сведений о применении пестицидов и агрохимикатов, включая сведений о способах и дозировках применения, запланированных датах проведения таких работ.