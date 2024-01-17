Итоги деятельности в сфере федерального государственного земельного надзора за 2023 год

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в 2023 году в рамках федерального государственного земельного надзора проведено 924 контрольных (надзорных) мероприятия по соблюдению обязательных требований законодательства в отношении физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выявлено 773 нарушения.

Особое внимание уделялось профилактике нарушений, которая включает в себя комплекс мер по предупреждению и устранению причин, способствующих совершению правонарушений: выдача предостережений, консультирование и информирование поднадзорных лиц, а также иные мероприятия, направленные на снижение риска причинения вреда.

Так, на подконтрольной территории Управлением проведено 6200 профилактических мероприятий включающих в себя: 163 профилактических визитов (Хакасия – 33, Тыва – 32, Кузбасс – 98); 5280 консультирований (Хакасия – 1140, Тыва – 915, Кузбасс – 2925); объявлено 377 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований (Хакасия – 142, Тыва – 55, Кузбасс — 180) и 380 информирований в СМИ (Хакасия – 159, Тыва – 08, Кузбасс — 113).

Проконтролировано 68585,45 га земель сельскохозяйственного назначения (Хакасия — 22037,49 га; Тыва — 15189,97 га; Кузбасс — 31357,99 га), нарушения выявлены на площади 33181 га (Хакасия — 8096,24 га; Тыва — 374,03 га; Кузбасс — 24710,73 га). В том числе на сельскохозяйственных землях выявлено 63 свалки на площади 52,9 га (в Хакасии 18 свалок на площади — 24,10 га, в Тыве 29 свалок на площади — 1,38 га, в Кузбассе 16 свалок на площади — 27,47 га), из них ликвидировано 48 свалок на площади — 24,89 га (Хакасия — 7 свалок, Тыва – 29 свалок, Кузбасс — 12 свалок).

По результатам проведенных контрольных (надзорных) мероприятий должностными лицами Управления составлен 31 протокол об административных правонарушениях, выдано 37 предписаний об устранении выявленных нарушений.

Всего в 2023 году устранено нарушений и возвращено в оборот 1163,86 га земель сельскохозяйственного назначения (Хакасия – 470,06 га; Тыва – 373,89 га; Кузбасс — 319,91 га).