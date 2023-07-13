Кузбасский фальшивомонетчик-рецидивист после освобождения из колонии будет 8 лет находиться под надзором

В одну из мариинских колоний Б. попал за изготовление и незаконный оборот фальшивых пятитысячных денежных купюр. В соответствии с Федеральным законом «Об административном надзоре за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы», и в связи с приближением окончания срока отбывания наказания администрация исправительного учреждения обратилась в суд с просьбой установления в отношении осуждённого административного надзора на срок 8 лет.

Администрация Мариинской исправительной колонии обратилась в Мариинский городской суд Кемеровской области с административным исковым заявлением об установлении административного надзора 52-летнему Б., который вскоре освобождается из мест лишения свободы.

Из материалов дела следует, что осуждённый несколько лет назад, используя навыки изготовления фальшивых банкнот и соответствующее оборудование, изготавливал у себя дома пятитысячные купюры, часть из которых хранил у себя дома, а часть – сбывал в соседней Новосибирской области. В 2020 году приговором Железнодорожного районного суда г.Новосибирска, с учётом назначенного ранее приговором Кировского районного суда г.Кемерово наказания, ему было назначено 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Вскоре у него оканчивается срок наказания, и ему, как совершившему тяжкое преступление при опасном рецидиве, администрация исправительного учреждения считает целесообразным установить после освобождения административный надзор на срок 8 лет. При этом представитель исправительного учреждения просил установить ограничения в виде запрета покидать место своего проживания с 22 до 6 часов, запрета посещения мест массовых мероприятий, запрета выезда за пределы установленной судом территории, а также запрета посещать кафе, бары и рестораны, в которых осуществляется продажа спиртных напитков. Также представитель исправительного учреждения настаивал на возложении обязанности являться на регистрацию четыре раза в месяц в орган внутренних дел по месту проживания.

В судебном заседании осуждённый с заявленными требованиями не согласился, посчитав требуемые ограничения чрезмерно суровыми. Пояснил, что не злоупотребляет спиртными напитками и ни одно из преступлений он не совершал в состоянии алкогольного опьянения. Также возражал против запрета выезда за пределы Кемеровской области, так как за пределами Кузбасса проживают его близкие родственники, которых он не сможет навещать и заботиться о них в случае установления такого запрета.

Рассмотрев заявленные административные исковые требования, в целях предупреждения совершения осуждённым преступлений и других правонарушений, а также в целях оказания на него индивидуального профилактического воздействия, суд частично удовлетворил требования администрации исправительного учреждения.

Установив осуждённому административный надзор на срок 8 лет, Мариинский городской суд Кемеровской области возложил на Б. лишь одно ограничение: обязанность являться один раз в месяц на регистрацию в орган внутренних дел по месту жительства.

В результате рассмотрения дела суд не усмотрел оснований для установления иных ограничений.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников