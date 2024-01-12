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Оформления эВСД с продлением сроков годности

Мониторинговой группой отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу при анализе оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) во ФГИС «Меркурий» на предприятии индивидуального предпринимателя Жигульского А. Э. установлено: уполномоченным лицом осуществлялось продление сроков годности продукции через транзакцию с типом «переработка/производство».
Так, в декабре 2023 предприятием выработана продукция «скумбрия холодного копчения» со сроком годности до 20.01.2024, сырьем для которой являлась скумбрия холодного копчения со сроком годности до 28.12.2023. В результате действий уполномоченного лица произошло необоснованное увеличение сроков годности продукции на 23 дня.
Уполномоченному лицу отправлено предупреждение в Ветис. Паспорт.
Индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», утв. приказом Минсельхоза России от 13.12.2022 № 862.
Предостережение находится на контроле у Управления.

Общество
kuzbassnews.ru
12/01/2024
Общество
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