Оформления эВСД с продлением сроков годности

Мониторинговой группой отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу при анализе оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) во ФГИС «Меркурий» на предприятии индивидуального предпринимателя Жигульского А. Э. установлено: уполномоченным лицом осуществлялось продление сроков годности продукции через транзакцию с типом «переработка/производство».

Так, в декабре 2023 предприятием выработана продукция «скумбрия холодного копчения» со сроком годности до 20.01.2024, сырьем для которой являлась скумбрия холодного копчения со сроком годности до 28.12.2023. В результате действий уполномоченного лица произошло необоснованное увеличение сроков годности продукции на 23 дня.

Уполномоченному лицу отправлено предупреждение в Ветис. Паспорт.

Индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», утв. приказом Минсельхоза России от 13.12.2022 № 862.

Предостережение находится на контроле у Управления.