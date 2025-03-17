По инициативе кузбасского агрария представитель Россельхознадзора разъяснила требования в области безопасного применения пестицидов и агрохимикатов

13 марта 2025 года заместитель руководителя Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора Марина Язькова приняла участие в семинаре для руководителей и представителей сельскохозяйственных организаций Кузбасса. Мероприятие было инициировано ООО «Шанс Трейд» при поддержке регионального минсельхоза в целях ознакомления аграриев с препаратами для защиты рапса и сои. Отдельное внимание было уделено работе во ФГИС «Сатурн» и разъяснению обязательных требования в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

В своем выступлении представитель Россельхознадзора отметила, что в настоящее время ведение сельского хозяйства практически не возможно без применения профессиональных средств защиты растений — пестицидов. Вместе с тем, бесконтрольное их применение ведёт к ухудшению экологической обстановки, а, следовательно, ставит под сомнение вопрос обеспечения продовольственной безопасности.

В этой связи целенаправленная работа Россельхознадзора по контролю в данной сфере призвана обеспечить безопасное обращение пестицидов и агрохимикатов на территории Российской Федерации. В настоящее время в Кузбассе продолжается активная работа с хозяйствующими субъектами, осуществляющими обращение пестицидов и агрохимикатов в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов «Сатурн».

Для упрощения использования ФГИС «Сатурн» Правительством Российской Федерации принято постановление от 18.05.2024 № 621 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 07.05.2022 № 828», которым увеличены допустимые сроки внесения информации о совершенных операциях с пестицидами и агрохимикатами во ФГИС «Сатурн» с 1 до 3 рабочих дней.

Кроме того с 17 февраля 2025 года введена в эксплуатацию модернизированная версия ФГИС «Сатурн», в которой предусмотрена авторизация пользователей посредством Единой системы идентификации и аутентификации. Это позволило завершить интеграцию с Единой Федеральной государственной информационной системой о землях сельскохозяйственного назначения (ЕФГИС ЗСН). Кроме того, во ФГИС «Сатурн» придется отражать больше информации о применении пестицидов и агрохимикатов, в том числе, адрес либо местоположение участка, где планируется применять пестициды и агрохимикаты; рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях; наименования запланированных к применению пестицидов и агрохимикатов.

До конца 2025 года Россельхознадзором запланировано создание мобильного приложения, возможность которого позволит вносить сведения во ФГИС «Сатурн» с использованием смартфонов. Особенность этого приложения позволит вносить сведения в систему в отсутствие доступа к сети «Интернет».

Также участникам данного отраслевого сегмента были озвучены основные нарушения требований Федерального закона № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», выявленные в Кузбассе в 2024 году. В числе самых распространенных не соблюдение установленных регламентов и правил применения пестицидов, отсутствие сведений по факту применения пестицидов и агрохимикатов во ФГИС «Сатурн».

В завершение выступления Марина Язькова подчеркнула, что специалисты ведомства готовы оказывать всестороннюю помощь сельхозпроизводителям в решении практических вопросов работы в информационных системах Россельхознадзора.