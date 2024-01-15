Подведены итоги деятельности подразделения госконтроля за обеспечением безопасности объектов ТЭК в Кузбассе

В Кемерове подвели итоги деятельности отделения государственного контроля Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу по осуществлению федерального государственного контроля за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.

Всего в регионе располагается 320 объектов ТЭК, что является вторым показателем в России по количеству подконтрольных объектов. В связи с количеством объектов сотрудниками государственного контроля за 2023 год были осуществлены проверки более 80 предприятий ТЭК. По результатам руководителям объектов были выданы акты проверок и предписания на устранение выявленных нарушений, составлены административные материалы.

Кроме того, для эффективного обнаружения недостатков и их устранения сотрудниками госконтроля проводилась работа совместно с антитеррористической комиссией Кузбасса. Так, в отношении 50 объектов топливно-энергетического комплекса после проверок представителями государственного контроля судами удовлетворены исковые заявления и обозначены сроки исполнения субъектами ТЭК мероприятий по разработке проектных документаций, оборудованию инженерно-технических средств охраны и дальнейшей реализации проектов.

Проверки предприятий сотрудниками Росгвардии проводятся круглогодично. По словам начальника отдела государственного контроля Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу полковника Андрея Шарфина, при проверке предприятий в первую очередь обращается внимание на систему внутренней охраны, наличие исправных средств инженерно-технической защиты, досмотра и оповещения. Также сюда входит контроль работы системы видеонаблюдения, состояние физической охраны и ограждений по периметру предприятия.

Фото: Росгвардия