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Прокуратура Ленинска-Кузнецкого направила в суд уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств, совершенном несовершеннолетней

Прокуратурой Ленинска-Кузнецкого утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении несовершеннолетней. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационных-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).

По версии следствия, в мае 2023 года обвиняемая решила заработать денег путем незаконного сбыта наркотиков. Посредством одного из мессенджеров она вступила в переписку с неустановленным лицом (куратором), с которым договорилась осуществлять незаконный сбыт наркотиков на территории Кузбасса. Далее от него девушка стала получать сведения о тайниках с очередной партией наркотиков, забирала их оттуда делала закладки в различных городах Кузбасса, адреса и координаты которых направляла куратору.

С очередной партией наркотических веществ, предназначенной для сбыта в Полысаево, несовершеннолетняя была задержана сотрудниками полиции.

Вину в совершении преступления обвиняемая признала полностью.

Уголовное дело направлено в Ленинск-Кузнецкий городской суд для рассмотрения по существу.

За совершенное преступление ей грозит до 10 лет лишения свободы.

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
19/10/2023
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