Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Ребятам новокузнецкого детского диспансерного отделения №2 напомнили о ПДД

В Детском диспансерном отделении №2 Кузнецкого района состоялось увлекательное мероприятие, посвящённое правилам дорожного движения. Главная его цель - привить детям навыки безопасного поведения на дороге, в игровой и доступной форме изучить Правила дорожного движения.

Ребята поделились на команды. Дети прошли квест-игру по дорожным знакам. Каждой команде нужно на самокате упражнения: «змейка», «кольцо», «разворот в узком пространстве», «восьмерка» и вернуться назад по прямой. Также на одном из этапов ребятам нужно было на картинке найти нарушителя Правил дорожного движения. Команды изготовили световозвращающие элементы, где узнали о важности быть заметными на дороге в темное время суток.

Мероприятие прошло в тёплой и дружеской атмосфере. Дети не только закрепили знания о ПДД, но и получили массу положительных эмоций. Многие отметили, что теперь будут ещё внимательнее на дорогах и обязательно расскажут о правилах своим друзьям и близким.

 

 

Фото: Отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Новокузнецку Кемеровской области

Образование
Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
10/06/2026
Образование
Общество
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus