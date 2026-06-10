Ребятам новокузнецкого детского диспансерного отделения №2 напомнили о ПДД

В Детском диспансерном отделении №2 Кузнецкого района состоялось увлекательное мероприятие, посвящённое правилам дорожного движения. Главная его цель - привить детям навыки безопасного поведения на дороге, в игровой и доступной форме изучить Правила дорожного движения.

Ребята поделились на команды. Дети прошли квест-игру по дорожным знакам. Каждой команде нужно на самокате упражнения: «змейка», «кольцо», «разворот в узком пространстве», «восьмерка» и вернуться назад по прямой. Также на одном из этапов ребятам нужно было на картинке найти нарушителя Правил дорожного движения. Команды изготовили световозвращающие элементы, где узнали о важности быть заметными на дороге в темное время суток.

Мероприятие прошло в тёплой и дружеской атмосфере. Дети не только закрепили знания о ПДД, но и получили массу положительных эмоций. Многие отметили, что теперь будут ещё внимательнее на дорогах и обязательно расскажут о правилах своим друзьям и близким.

Фото: Отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Новокузнецку Кемеровской области