Росгвардейцы помогли жительнице Киселевска найти пропавшую дочь

В Киселевске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии разыскали пропавшую 12-летнюю девочку, об исчезновении которой заявила мать.

В ночное время к правоохранителям обратилась женщина, обеспокоенная исчезновением дочери. По предварительной информации, ранее несовершеннолетняя горожанка ушла на прогулку и не вернулась домой. После безуспешных попыток самостоятельно найти ребенка гражданка обратилась за помощью.

Описание девочки было незамедлительно передано экипажам Росгвардии, задействованным в единой дислокации. В ходе поисковых мероприятий экипаж вневедомственной охраны в составе старшины полиции Дениса Ж. и сержанта полиции Дмитрия И. совместно с сотрудником ПДН обнаружил несовершеннолетнюю на улице Казанской, около одного из общеобразовательных учреждений.

Росгвардейцы убедились, что жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, после чего несовершеннолетнюю вернули домой.

Фото: Росгвардия