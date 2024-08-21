Росгвардейцы в Кузбассе пополнили банк крови для нуждающихся пациентов

Неравнодушные сотрудники и военнослужащие региональных подразделений Росгвардии из Кемерова поддержали донорскую акцию, организованную Кузбасским центром крови.

В свободное от службы время сотрудники и военнослужащие войск национальной гвардии России, в том числе участники СВО, по доброй традиции пополнили запасы донорской крови, которая может в любой момент понадобиться для экстренной помощи нуждающимся пациентам.

Представители Росгвардии на регулярной основе участвуют в донорских акциях под девизом «От сердца к сердцу». Вместе с другими неравнодушными жителями Кузбасса росгвардейцы сдали экспресс-анализы, заполнили анкеты и прошли консультацию терапевта, который подтвердил отсутствие противопоказаний.

«Это еще один способ внести свой вклад в помощь людям, ведь забота о жизни и здоровье важна не только в рабочее время», — рассказала участница донорской акции, военнослужащая Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу, прапорщик Елена Землинская.

Фото: Росгвардия