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Росгвардейцы задержали виновника в повреждении имущества прокопьевского Дома культуры

 В Прокопьевске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли противоправные действия и задержали виновника в повреждении имущества культурно-просветительского объекта.

В ночное время стражи правопорядка прибыли на сигнал «тревога» к Дому культуры на улице Кучина. На территории охраняемого объекта росгвардейцы обнаружили поврежденное оконное стекло и неподалеку от места происшествия задержали 19-летнего прокопчанина с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, после злоупотребления спиртными напитками молодой человек, проходя мимо Дома культуры, бросил стеклянную бутылку в окно культурно-просветительского объекта, причинив материальный ущерб. Сторож организации нажал кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

 Для дальнейшего разбирательства и возмещения причиненного ущерба стражи правопорядка передали молодого человека сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что социальные объекты региона находятся под охраной силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
09/06/2023
Происшествия
Прокопьевск
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