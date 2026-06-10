РУСАЛ и Правительство Кузбасса подписали Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2026 год

В соответствии с Соглашением РУСАЛ софинансирует благоустройство и реализацию социальных программ на территории Новокузнецка, в частности, в Кузнецком и Орджоникидзевском районах.

Подписи под документом поставили управляющий директор Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ Андрей Терентьев и председатель Правительства Кузбасса Андрей Панов.

В Кузнецком районе на средства РУСАЛа будут благоустроены сквер за зданием Кузнецкого районного суда (ул. Смирнова, 10) и сквер на ул. Метелкина (от ул. Бугарева, 12 до ул. Обнорского, 31 и от ул. Ленина, 71 до ул. Метелкина, 1) с обустройством подходных путей к стационару инфекционного отделения №2 Кузбасской детской клинической больницы им. профессора Ю.Е. Малаховского.

Обновленные пешеходные зоны появятся вдоль дома №5 на ул. Грибоедова и от ул. Ленина до школы №50, возле стадиона «Регби», школы №24 и специальной школы-интерната №88 (от ул. Ленина 89 до ул. Ленина, 101).

В Орджоникидзевском районе начнется III очередь строительства парка «40 лет Победы» - на средства РУСАЛа здесь установят новые парковые диваны и светильники, построят спортивную площадку с травмобезопасным покрытием, продолжат обустраивать тротуары и газоны. В Парке ДК им. XIX Партсъезда появится новая детская игровая площадка. Существенно преобразится парк возле Дворца культуры им. Маяковского. Здесь благоустроят пешеходные зоны, установят уличную мебель и освещения, обустроят игровую и спортивную площадки.

Не останется без внимания алюминщиков и сфера образования. В рамках Соглашения в Кузнецком металлургическом техникуме имени Бардина, где теперь готовят специалистов для и Новокузнецкого алюминиевого завода, отремонтированные на средства РУСАЛа аудитории оснастят интерактивными комплексами-симуляторами, интерактивными телевизионными панелями и закупят виртуальные курсы по химии, физике и металлургии цветных металлов.

Кроме того, РУСАЛ софинансирует масштабный проект создания пешеходного променада по ул. Весенняя в Киселевске.

Социальная ответственность – важный принцип работы РУСАЛа, заложенный более 25 лет назад основателем компании Олегом Дерипаска. Только в 2025 году в рамках соглашения с РУСАЛом в Новокузнецке преобразились скверы Братьев Гаденовых и «Советская площадь», модернизировали уличную сцену в Саду Алюминщиков. Комфортные пешеходные зоны порадовали жителей Орджоникидзевского и Кузнецкого районов.

Соглашения между РУСАЛом и Правительством Кузбасса заключаются с 2008 года. За это время объем социальных инвестиций в Новокузнецк приблизился к 1,5 млрд. рублей.

- Для нас важно быть частью жизни города, в котором мы работаем. Подписанное Соглашение на 2026 год - это конкретный вклад в комфорт жителей Новокузнецка. Мы не только улучшаем городскую среду, но и поддерживаем развитие образования, чтобы у молодежи были возможности для самореализации. РУСАЛ остается надежным партнером Кузбасса, и мы продолжим реализовывать проекты, которые меняют город к лучшему», - отметил Андрей Терентьев, управляющий директор Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ.

- Сотрудничество с РУСАЛом стало одним из факторов развития социальной инфраструктуры Новокузнецка. Средства, направленные компанией на благоустройство парков, дворов и образовательных учреждений, напрямую влияют на качество жизни кузбассовцев. Мы ценим ответственность бизнеса и готовы и дальше совместно реализовывать проекты, которые делают наш регион более комфортным и привлекательным для жизни», - подчеркнул Председатель Правительства Кузбасса Андрей Панов.

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа