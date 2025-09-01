С 1 сентября 2025 года пособие по беременности и родам для кузбасских студенток очной формы обучения вырастет до 100% регионального прожиточного минимума

Согласно новым правилам, размер выплаты будет равен 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в регионе проживания. В Кузбассе в 2025 году эта сумма составляет 17 589 рублей.

Право на получение выплаты имеют обучающиеся очно:

- в высших учебных заведениях,

- в колледжах, техникумах и училищах,

- в организациях дополнительного профессионального образования,

- в научных организациях.

«До введения новшеств размер пособия рассчитывался исходя из размера стипендии. Теперь выплата будет фиксированной и привязанной к прожиточному минимуму региона. По предварительным оценкам, средний размер пособия за стандартный 140-дневный отпуск по беременности и родам для кузбасских студенток составит около 82 тысяч рублей», - пояснила управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Для получения пособия необходимо подать заявление одним из способов:

- через портал госуслуг,

- лично в клиентской службе регионального Отделения Соцфонда.

Заявление можно подать в течение 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам. Выплата перечисляется единовременно за весь период отпуска.

