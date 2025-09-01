С 1 сентября 2025 года пособие по беременности и родам для кузбасских студенток очной формы обучения вырастет до 100% регионального прожиточного минимума
Согласно новым правилам, размер выплаты будет равен 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в регионе проживания. В Кузбассе в 2025 году эта сумма составляет 17 589 рублей.
Право на получение выплаты имеют обучающиеся очно:
- в высших учебных заведениях,
- в колледжах, техникумах и училищах,
- в организациях дополнительного профессионального образования,
- в научных организациях.
«До введения новшеств размер пособия рассчитывался исходя из размера стипендии. Теперь выплата будет фиксированной и привязанной к прожиточному минимуму региона. По предварительным оценкам, средний размер пособия за стандартный 140-дневный отпуск по беременности и родам для кузбасских студенток составит около 82 тысяч рублей», - пояснила управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.
Для получения пособия необходимо подать заявление одним из способов:
- через портал госуслуг,
- лично в клиентской службе регионального Отделения Соцфонда.
Заявление можно подать в течение 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам. Выплата перечисляется единовременно за весь период отпуска.
Остались вопросы, звоните специалистам единого контакт-центра: 8-800-100-00-01
Подписывайтесь на наши соцсети:
«ВКонтакте» https://vk.com/sfr.kemerovskayaoblast
«Одноклассники» https://ok.ru/sfr.kemerovskayaoblast
«Телеграм» https://t.me/sfr_kemobl
Фото: ОСФР