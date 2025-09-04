С начала 2025 года ветераны СВО восстанавливают здоровье в центре реабилитации СФР «Топаз»

Участники специальной военной операции, демобилизованные или уволенные из рядов вооруженных сил, могут получить бесплатное санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию в 12 центрах реабилитации СФР, расположенных в разных регионах страны.

В Кузбассе в городе Мыски расположен Центр реабилитации «Топаз». Он предлагает широкий спектр услуг для восстановления здоровья, в том числе по профилям заболеваний, связанным с повреждениями органов дыхания, нервной системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани. Для восстановления применяются все виды бальнеолечения, массажа, кинезотерапия, спелеотерапия, аппаратная физиотерапия, механотерапия и другие. Сочетание высокой квалификации специалистов, современного оборудования и природных факторов создают оптимальные условия для восстановления здоровья.

«Центр укомплектован по полной программе, есть всё необходимое для восстановления здоровья, а я сюда за этим и приехал. Прекрасная территория, заботливый и вежливый персонал. Питание на высшем уровне: разнообразие блюд, сытно и вкусно. Отдельная благодарность всему медицинскому персоналу «Топаза» за чуткость!» – сказал участник специальной военной операции Дмитрий Вершинин из города Бийск (Алтайский край).

Участники СВО могут подать заявление на лечение в Отделение СФР по Кузбассу через портал госуслуг, лично в клиентской службе или в МФЦ, а также в медицинской организации. К заявлению необходимо приложить медицинские документы, подтверждающие наличие показаний к прохождению санаторно-курортного лечения или медицинской реабилитации, и отсутствие противопоказаний. Если у ветерана СВО нет таких документов, специалисты регионального Отделения СФР помогут с их оформлением. Решение по заявлению выносится в течение двух рабочих дней, на третий день заявитель получает сообщение о результатах.

Продолжительность санаторно-курортного лечения – не более 21 дня, получать услугу можно 1 раз в течение года. Сроки и периодичность медицинской реабилитации устанавливаются по медицинским показаниям. Ветеранам боевых действий предусмотрена компенсация проезда к месту лечения и обратно. Участники СВО – Герои Российской Федерации и инвалиды I группы получают путевки вне очереди.

Если у вас остались вопросы, на них ответят по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный), а также по телефонам 8 (3846) 62-61-85, 8 (3846) 66-72-67.

Отделение СФР по Кемеровской области в социальных сетях:

«ВКонтакте» https://vk.com/sfr.kemerovskayaoblast

«Одноклассники» https://ok.ru/sfr.kemerovskayaoblast

«Телеграм» https://t.me/sfr_kemobl

Фото: ОСФР