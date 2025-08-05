Сбор санитарных инструкторов Сибирского округа Росгвардии прошел в Алтайском крае

В Управлении Росгвардии по Алтайскому краю состоялись учебно-методические сборы по тактической медицине, собравшие штатных и нештатных санитарных инструкторов Сибирского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Программа сборов была разработана с учетом реального боевого опыта и анализа статистики ранений, полученных в зоне специальной военной операции. Это позволило сделать обучение максимально прикладным и сосредоточиться на самых востребованных навыках. Среди участников – представители различных территориальных управлений и подразделений, в том числе специалисты СОБР и ОМОН Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

Учебно-методические сборы охватили широкий спектр тем, сочетая теоретические блоки с интенсивной практикой. Под руководством опытных инструкторов участники отрабатывали алгоритмы оказания помощи в полевых условиях: от остановки критических кровотечений и иммобилизации конечностей до действий при ожогах, шоковых состояниях и других травматических повреждениях.

Программа также включала оказание первой помощи при состояниях, не связанных с ранениями, – тепловых ударах, переохлаждении, отравлениях и других угрозах жизни.

Особое внимание было уделено вопросам эвакуации пострадавших в условиях активной фазы боевых действий. Участники обучались перемещению раненых с учётом угроз, специфики местности и необходимости сохранения безопасности для всей группы. Подход к эвакуации базировался на современных тактико-медицинских принципах, применяемых в зоне СВО.

Все поставленные учебные цели были успешно достигнуты. Участники, включая представителей кузбасского СОБР и ОМОН, подтвердили свою готовность грамотно действовать в условиях высокой угрозы и эффективно оказывать помощь пострадавшим.

Фото: Росгвардия