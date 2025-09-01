Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Уроки безопасности от транспортных полицейских прошли в школах Кузбасса

В Кемеровской области почти семь тысяч школьников и студентов стали участниками «уроков безопасности», проведенных транспортными полицейскими Кузбасского ЛУ МВД России, Новокузнецкого ЛО МВД России и ЛО МВД России на станции Белово в День знаний. Целью визитов стало повышение осведомленности о правилах безопасного поведения на транспорте, укрепление правопослушного поведения и профилактика детского травматизма.

Сотрудники Кузбасского ЛУ МВД России посетили 15 школ, где рассказали ребятам о безопасном поведении на транспорте, а также об ответственности за административные правонарушения и преступления на транспорте. Старшеклассники приняли активное участие в беседах, задавали вопросы и делились мнениями.

 В первый день нового учебного года Новокузнецкие транспортные полицейские посетили Кузнецкий металлургический техникум имени И.П. Бардина, где в торжественной обстановке поздравили студентов и преподавателей с Днем знаний и пожелали им успехов в освоении знаний. Во время встречи были отмечены студенты, проявившие активную жизненную позицию и неравнодушие, – им вручили благодарственные письма.

Студентов и преподавателей Кузбасского многопрофильного техникума поздравил с Первым сентября начальник ЛО МВД России на станции Белово Сергей Крапивин. Теплые слова руководителей транспортной полиции прозвучали в адрес учащихся полицейского класса, который был образован в 2024 году в Беловской средней школе № 11. Будущим выпускникам пожелали уверенности на экзаменационных испытаниях, творческого подхода к решению задач и искренней радости от процесса познания. А на «уроке безопасности» были затронуты темы охраны жизни и здоровья, профилактики деструктивного поведения и обеспечения безопасности в цифровом пространстве.

В завершение мероприятий транспортные полицейские вручили школьникам и студентам памятки и пожелали достижения намеченных целей.

Фото: Кузбасского ЛУ МВД России 

