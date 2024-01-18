В 2023 году под контролем инспекторов Россельхознадзора ввезено в Кузбасс около 13 тысяч тонн подкарантинной продукции

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу в 2023 году проконтролировано 12,7 тыс. т подкарантинной продукции, 21040 штук саженцев и 4938 штук древесного упаковочного материала ввозимого на территорию Кемеровской области – Кузбасса. Импорт подкарантинной продукции в 2023 году снизился практически на 25 % в сравнении аналогичным периодом 2022 года.

Большая часть подкарантинной продукции ввезена из Республики Казахстан – 10,4 тыс. т и 3250 штук. Основной ассортимент это лук репчатый – 3 тыс. т, арбузы – 1,7 тыс. т, томаты – 1,3 тыс. т, дыни – 1,01 тыс. т, яблоки – 0,79 тыс. т, морковь – 0,7 тыс. т, огурцы – 0,6 тыс. т, капуста – 0,58 тыс. т, а также сухофрукты в количестве – 0,3 тыс. т.

Из Киргизии в Кузбасс экспортировано 1,37 тыс. т плодоовощной продукции, 20 тыс. штук саженцев роз, 0,74 т и 1644 штуки древесного упаковочного материала. Большая часть это овощи: лук репчатый – 0,5 тыс. т, капуста – 0,3 тыс. т, морковь – 0,2 тыс. т, перец – 0,1 тыс. т, картофель – 0,04 тыс. т, а также орехи сушеные – 0,1 тыс. т, ягоды свежие – 0,4 тыс. т, абрикосы – 0,02 тыс. т, арбузы – 0,02 тыс. т.

Из Республики Беларусь ввезено 70 тонн солода и 1040 штук саженцев ягодных культур.

С начала 2023 года в Кузбасс автомобильным транспортом было ввезено 0,9 тыс. т посадочного материала происхождением из Нидерландов, а именно 0,14 тыс. т семенного картофеля и 0,8 тыс. т лука севка для посадки гражданами в личных подсобных хозяйствах.

За прошедший период на подкарантинную продукцию выдан 671 акт карантинного фитосанитарного контроля. При проведении досмотров, карантинных объектов в возимой подкарантинной продукции не выявлено.