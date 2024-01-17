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В деревне Акимо-Анненка Тяжинского округа открылся фельдшерско-акушерский пункт

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» вместо старого здания ФАПа, введенного в эксплуатацию в 1983 году, был построен новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин поздравил местных жителей с этим знаменательным событием.
Новый медпункт общей площадью 86 квадратных метров, оснащен необходимым медицинским оборудованием и мебелью. В новом ФАПе имеются комнаты для хранения лекарственных препаратов, кабинеты для приема и осмотров пациентов, прививочная, а также комната для отдыха сотрудников. Налажено горячее и холодное водоснабжение. Проведены работы по благоустройству прилегающей территории с соблюдением требований для малоподвижных и маломобильных групп населения, установлены пандусы и площадки.
В деревне Акимо-Анненка проживает 295 человек, из них 52 ребенка. Теперь у селян появилась возможность не только получать первичную медицинскую помощь в комфортных условиях, но и пройти диспансеризацию по месту жительства.

Здоровье
Тяжин
kuzbassnews.ru
17/01/2024
Здоровье
Тяжин
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