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В Киселёвске росгвардейцы оказали помощь мужчине, потерявшему сознание на улице

В городе Киселевск экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе сержанта Андрея Захарова и младшего сержанта Данила Тонконогова пришли на помощь мужчине, которому стало плохо на улице.

В дневное время на улице 50 лет Города сотрудники вневедомственной охраны заметили во дворе дома скопление людей. На месте росгвардейцы обнаружили мужчину, который лежит на снегу без сознания. На адрес незамедлительно была вызвана бригада скорой медицинской помощи, до приезда которой сержант Андрей Захаров и младший сержант Данил Тонконогов приняли решение посадить гражданина в теплый автомобиль и обеспечить ему безопасность.

Предварительно установлено, что 33-летний местный житель, страдающий эпилепсией, направлялся в магазин, когда ему внезапно стало плохо, после чего горожанин упал без чувств. 

Стражи правопорядка помогли погрузить мужчину в карету скорой помощи, после чего продолжили патрулирование городских улиц. 

 

Фото: Росгвардия

Общество
Киселевск
kuzbassnews.ru
17/01/2024
Общество
Киселевск
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