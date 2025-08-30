В Кузбассе более 20 тысяч бывших шахтеров получают доплату к пенсии
Отделение СФР по Кемеровской области оказывает постоянную поддержку работникам угольной промышленности, осуществляя ежемесячные доплаты к пенсии. В настоящее время их получают 23 278 кузбасских горняков.
Право на дополнительную выплату имеют пенсионеры, которые:
✔ Проработали не менее 25 лет на подземных и открытых горных работах по добыче угля или строительству шахт (включая горноспасателей);
✔ Имеют не менее 20 лет стажа по основным профессиям (горнорабочие очистного забоя, проходчики, забойщики, машинисты горных машин).
Размер выплаты определяется индивидуально и зависит от:
• Профессионального стажа;
• Среднемесячной заработной платы;
• Суммы страховых взносов, уплаченных предприятием.
«Ежемесячная доплата устанавливается бессрочно. Подать заявление можно через портал госуслуг либо в клиентской службе регионального Отделения Соцфонда. Выплата приостанавливается, если пенсионер вновь устроится на работу, дающую право на эту доплату», - пояснила управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.
Доплата устанавливается в зависимости от периода подачи заявления:
Заявление с 1 января по 31 марта – доплата с 1 мая.
Заявление с 1 апреля по 30 июня – доплата с 1 августа.
Заявление с 1 июля по 30 сентября – доплата с 1 ноября.
Заявление с 1 октября по 31 декабря – доплата с 1 февраля.
Важно помнить, что эта доплата к пенсии – самостоятельная социальная выплата. Это значит, что её размер не связан с видом и размером вашей основной пенсии.
Получить дополнительную информацию можно по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).
Изображение от gutsal на Freepik