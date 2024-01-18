В Кузбассе детям-сиротам выдали 1050 сертификатов на жилье

Во всех муниципалитетах по инициативе губернатора Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилева прошел единый день вручения региональных сертификатов на приобретение жилья детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей.
В Тяжинском округе 37 человек стали обладателями документа на социальную выплату для приобретения жилого помещения в любом муниципалитете Кузбасса.
В торжественной церемонии приняли участие глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров, прокурор Тяжинского района Константин Олегович Матвеев, заместитель руководителя следственного отдела по Тяжинскому району Ольга Николаевна Бубнова, представители администрации муниципалитета.
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