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В Кузбассе детям-сиротам выдали 1050 сертификатов на жилье

Во всех муниципалитетах по инициативе губернатора Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилева прошел единый день вручения региональных сертификатов на приобретение жилья детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей.
В Тяжинском округе 37 человек стали обладателями документа на социальную выплату для приобретения жилого помещения в любом муниципалитете Кузбасса.
В торжественной церемонии приняли участие глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров, прокурор Тяжинского района Константин Олегович Матвеев, заместитель руководителя следственного отдела по Тяжинскому району Ольга Николаевна Бубнова, представители администрации муниципалитета.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
18/01/2024
Общество
Тяжин

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