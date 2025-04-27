В Кузбассе определены победители конкурса методических разработок «Культурная перспектива» 2025

По итогам IV открытого регионального профессионального конкурса преподаватель теоретических дисциплин, заведующая отделением народных инструментов детской музыкальной школы № 22 города Мариинска Лариса Сергеевна Ткачева заняла третье место в номинации «Научно-методическая статья/доклад».

Ее статья рекомендована к публикации в сборнике работ победителей IV открытого регионального профессионального конкурса методических разработок «Культурная перспектива».

Сборники будут направлены в Российскую книжную палату и крупнейшие библиотеки страны. Это позволит широкому кругу работников культуры познакомиться с разработками талантливых коллег.

Фото: Детская музыкальная школа № 22 города Мариинска