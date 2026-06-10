В Кузбассе определили сильнейшие спецподразделения Росгвардии в служебно-боевой стрельбе

В Кемеровском округе состоялся чемпионат Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу по служебно-боевой стрельбе, направленный на совершенствование профессионального мастерства сотрудников спецподразделений, повышение уровня огневой подготовки и поддержание высокой работоспособности при выполнении служебно-боевых задач.

В соревнованиях приняли участие четыре спецподразделения территориального управления: кемеровские СОБР «Символ» и ОМОН «Оберег», а также новокузнецкие СОБР «Мустаг» и ОМОН «Рубеж». Участникам предстояло пройти командную эстафету, состоящую из четырех последовательных этапов. Каждый коллектив самостоятельно распределял четырех сотрудников по этапам, порядок выполнения которых оставался неизменным. Между этапами участники на скорость преодолевали дистанцию до огневого рубежа, выполняли упражнение и возвращались для передачи эстафеты следующему члену команды.

Особое внимание уделялось не только точности выполнения упражнений, но и строгому соблюдению требований безопасности. По словам главного судьи соревнований Юрия Толкачёва, за каждое нарушение участникам начислялось штрафное время. «Оценивается, во-первых, соблюдение требований безопасности. За каждую ошибку и каждое нарушение участнику добавляется по десять секунд к основному времени», - подчеркнул главный судья.

Одним из участников победившей команды стал сотрудник СОБР «Символ» с позывным «Поляк», выполнявший заключительный этап эстафеты. Он рассказал, что соревнования проходили по новой программе и потребовали от участников максимальной концентрации. «Сегодня выполняли новый вид программы. У меня был заключительный этап. Эстафету передают, ты подбегаешь, выполняешь упражнение и возвращаешься обратно», - отметил росгвардеец.

По словам бойца, даже при высокой подготовке каждая дистанция требует серьезного подхода. «На 300 метров это не такая уж сложная мишень. Есть свои нюансы, конечно же. Но всегда надо бороться с этим. Всегда есть над чем работать», - поделился «Поляк».

По итогам напряженной борьбы первое место завоевала команда СОБР «Символ». Серебряными призерами стали сотрудники СОБР «Мустаг» из Новокузнецка, третье место заняла команда ОМОН «Рубеж».

Результаты чемпионата станут основой для формирования сборной команды региона, которая представит Кузбасс на окружном этапе соревнований по служебно-боевой стрельбе.

Фото: Росгвардия