В Кузбассе первая партия арбузов из Казахстана прошла фитосанитарный контроль Россельхознадзора

10 июня 2026 года государственным инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора был оформлен акт карантинного фитосанитарного контроля на 21,5 т арбузов, ввезённых в Кемерово из Казахстана.

Получатель известил о поступлении подкарантинной продукции, которая сопровождалась фитосанитарным сертификатом. Специалистами надзорного ведомства были отобраны образцы для лабораторной экспертизы с целью установления карантинного фитосанитарного состояния.

По результатам исследований, проведенных Кемеровским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ», карантинные объекты не обнаружены.

На основании заключения лаборатории Россельхознадзором выдан акт государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора), дающий право на использование продукции по назначению.