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В Кузбассе Россельхознадзор обязал муниципалитет устранить свалку твердых коммунальных отходов на сельхозземлях

Выездное обследование земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в Юргинском муниципальном округе Кемеровской области — Кузбасса, инспекторы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провели 4 июня 2026 года. Мероприятие проведено с целью получения информации, подтверждающей соблюдение обязательных требований при использовании земельных участков.

В ходе осмотра зафиксирован факт захламления плодородного слоя почвы отходами производства и потребления(полиэтиленовые пакеты, шифер, пластик, коробки, стекло, мебель, одежда, порубочные остатки и прочее), присутствуют следы буртования мусора  на  площади не менее 3720 кв.м.  Аншлаги о запрете складирования мусора отсутствуют.  Таким образом,  земельный участок сельскохозяйственного назначения, на котором зафиксировано нарушение, непригоден для сельскохозяйственного производства и выведен из сельскохозяйственного оборота, а, следовательно, не может использоваться в сельскохозяйственном производстве без проведения мероприятий, направленных на приведение участка в состояние, пригодное для производства сельскохозяйственной продукции. 

4 июня 2026 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора выдало в адрес органа местного самоуправления, в ведении которого находятся захламленные сельхозземли, предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и необходимости провести мероприятия по ликвидации несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов.

Общество
kuzbassnews.ru
11/06/2026
Общество
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