В Кузбассе Россельхознадзор обязал муниципалитет устранить свалку твердых коммунальных отходов на сельхозземлях

Выездное обследование земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в Юргинском муниципальном округе Кемеровской области — Кузбасса, инспекторы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провели 4 июня 2026 года. Мероприятие проведено с целью получения информации, подтверждающей соблюдение обязательных требований при использовании земельных участков.

В ходе осмотра зафиксирован факт захламления плодородного слоя почвы отходами производства и потребления(полиэтиленовые пакеты, шифер, пластик, коробки, стекло, мебель, одежда, порубочные остатки и прочее), присутствуют следы буртования мусора на площади не менее 3720 кв.м. Аншлаги о запрете складирования мусора отсутствуют. Таким образом, земельный участок сельскохозяйственного назначения, на котором зафиксировано нарушение, непригоден для сельскохозяйственного производства и выведен из сельскохозяйственного оборота, а, следовательно, не может использоваться в сельскохозяйственном производстве без проведения мероприятий, направленных на приведение участка в состояние, пригодное для производства сельскохозяйственной продукции.

4 июня 2026 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора выдало в адрес органа местного самоуправления, в ведении которого находятся захламленные сельхозземли, предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и необходимости провести мероприятия по ликвидации несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов.