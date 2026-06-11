В Кузбассе Россельхознадзор проконтролировал новую отгрузку лесоматериалов из хвойных пород в Таджикистан
С 5 по 9 июня 2026 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировал отгрузку 880 куб. м лесоматериала из хвойных пород (ель, пихта), заготовленных на территории Тисульского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса и предназначенных для дальнейшей транспортировки в Таджикистан.
В ходе досмотра экспортных партий были отобраны образцы и направлены для исследования в Кемеровский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Лабораторная экспертиза подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов.
По итогам досмотра и на основании заключений о карантинном фитосанитарном состоянии собственнику продукции выдано 8 фитосанитарных сертификатов.
11/06/2026