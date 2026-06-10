В Кузбассе Россельхознадзором проведено 1601 профмероприятия в области карантина растений

С начала 2026 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора в целях профилактики рисков причинения вреда (ущерба) в области карантина растений проведены 625 консультирований, 868 информирование, 39 профилактических визитов, объявлено 69 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

Часть профилактических мероприятий проводится с использованием мобильного приложения «Инспектор». Так, с начала года с помощью приложения состоялись 39 профилактических визитов и 33 консультирования в области карантина растений. В ходе таких мероприятий хозяйствующим субъектам были разъяснены вопросы по соблюдению карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции, к использованию подкарантинных объектов, перемещению продукции по территории Российской Федерации, по порядку проведения карантинного фитосанитарного обеззараживания.

Специалисты Россельхознадзора напоминают хозяйствующим субъектам, что проведение профилактических мероприятий с использованием видео-конференц-связи возможно через мобильное приложение «Инспектор», доступное для скачивания по ссылке и упрощающее взаимодействие между контролируемым лицом и инспектором надзорного ведомства.