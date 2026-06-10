В Кузбассе Россельхознадзором сертифицировано более 200 тысяч тонн зерновой продукции на экспорт

С января по 1 июня 2026 года специалисты Россельхознадзора в Кузбассе проконтролировали отгрузку за рубеж 214 тыс. т зерновой и зернобобовой продукции, а также продуктов переработки зерна. Это в 2,3 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия продукции, предназначенной для отправки на экспорт, специалисты Россельхознадзора отобрали пробы для исследований в аккредитованной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Результаты экспертиз подтвердили соответствие партий требованиям стран-импортеров.

Так, более трети объёма экспорта, или 67,6 тыс. т, составили партии продукции в Китай, куда было отгружено 34,6 тыс. т гороха, 19,9 тыс. т ячменя, 11,8 тыс. т овса, 700 т пшеницы и 600 т гречихи.

Кроме того, в Казахстан было отправлено 58,8 тыс. т (пшеница, овес, рожь), во Вьетнам – 7,1 тыс. т пшеницы, в Белоруссию – 6,7 тыс. т (рапс и соя), в Киргизию – 3,8 тыс. т пшеницы.

13,9 тыс. т составили продукты переработки зерна – мука, отруби пшеничные, крупа манная, импортерами которых стали Азербайджан, Китай, Монголия, Киргизия и Казахстан.