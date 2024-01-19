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В Кузбассе сотрудники Россельхознадзора изъяли 360 кг опасной мясной продукции

В декабре 2023 года сотрудниками Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу проведен инспекционный визит в отношении деятельности граждан, осуществляющих перемещение, хранение и реализацию мяса и субпродуктов на рынке г. Кемерово.

В ходе визита установлены нарушения ветеринарного законодательства Российской Федерации при реализации и хранении продукции животного происхождения на торговых точках рынка, а именно: в холодильных витринах,  на торговых прилавках и под ними, на тележке и на полу, выявлено наличие мяса и субпродуктов свиных и говяжьих неизвестного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, общим весом 360 кг.

Указанные факты свидетельствуют о невозможности идентифицировать продукцию, а также установить прослеживаемость, т.е. продукция является обезличенной и опасной.

Мясо и продукты убоя, не прошедшие ветеринарно-санитарную экспертизу, могут быть причиной возникновения инфекционных и инвазионных заболеваний, передающихся человеку при употреблении небезопасных продуктов, таких как: сибирская язва, бруцеллез, лейкоз, ящур, финноз, трихинеллез и прочие. Данные заболевания вызывают поражение разных систем организма, кожных покровов, провоцируют разрастание злокачественных клеток.

Вся опасная продукция была изъята и уничтожена.

 По результатам выявленных нарушений ветеринарного законодательства РФ владельцы данной продукции привлечены к административной ответственности.

Общество
kuzbassnews.ru
19/01/2024
Общество
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