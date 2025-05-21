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В Междуреченске состоялся ХII межрегиональный фольклорный фестиваль казачьей культуры

Участников фестиваля «Родники Сибири» ждали казачьи игры и мастер-классы. У всех была возможность попробовать блюда полевой кухни и посетить тематическую выставку народного творчества мастеров декоративно-прикладного искусства. Также гости познакомились с центром казачьей культуры «РодовА».
Кульминацией фестиваля стал Гала-концерт. В исполнении детских и взрослых коллективов прозвучали казачьи музыкальные композиции и русские народные песни Сибирского региона.
Мариинский округ на фестивале представили народный самодеятельный коллектив, ансамбль русской песни «Шумиха» и вокальная группа «Шанс» (руководитель Надежда Игоревна Уйманова). По итогам выступления коллективы были отмечены дипломами лауреатов.

Фото: Культура Мариинского муниципального округа (ВКонтакте)

Культура
Мариинск
Междуреченск
kuzbassnews.ru
21/05/2025
Культура
Мариинск
Междуреченск
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