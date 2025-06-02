В Отделении СФР по Кемеровской области прошли мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей

Каждый год 1 июня в мире отмечается один из самых светлых и добрых праздников – День защиты детей. Увлекательные мероприятия, посвященные этому Дню, организовали для ребятишек активисты Центров общения старшего поколения при клиентских службах Отделения Социального фонда России по Кемеровской области.

В Центре общения в Орджоникидзевском районе Новокузнецка активисты провели для своих внуков веселый праздник с аниматорами и шоу мыльных пузырей.

«Клоун был такой смешной и забавный. А Лето — красивое и нарядное, в ярком платье. Они знают так много игр. И мы вместе в них поиграли. А потом нас научили делать открытки из сухих цветов и лепить сувениры. Свою открытку я подарю бабушке, а сувенир — маме. Мне очень понравился праздник. Оказывается, наши бабули такие веселые, тоже любят играть, танцевать, и с ними очень интересно», — поделился впечатлениями восьмилетний Дима, внук активистки Центра общения Зинаиды Кургановой.

В Центре общения в Новоильинском районе Новокузнецка специалисты библиотеки им. Д.С. Лихачева подготовили программу «Пушкин для взрослых и детей». Ведь день рождения великого поэта отмечается совсем рядом с Днем защиты детей — 6 июня. Ребята узнали много новых и интересных фактов о жизни и творчестве поэта, поучаствовали в веселой викторине по сказкам Пушкина.

Общение с братьями нашими меньшими — такой подарок ко Дню защиты детей своим внукам придумали в недавно открывшемся Центре общения в Мысках. На мини-выставке собак ребятишкам рассказали о разных породах этих животных и их привычках.

Активисты Центра общения из Ленинска-Кузнецкого, «серебряные» волонтеры из городского творческого объединения «Мир сказки» подарили малышам детского сада №3 кукольную постановку «Дружба». Заяц, лиса, ворона, собака и коза учат юных зрителей дружбе и взаимопониманию, тому, что вместе с хорошими друзьями легче преодолеть трудности и преграды.

«День защиты детей — это особенный праздник. Он напоминает нам о том, что каждый ребенок заслуживает любви, заботы и внимания. Желаю всем детям здоровья, счастья, радости и беззаботного детства! Пусть ваши мечты сбываются, а жизнь будет наполнена светом, добром и верой в чудеса! Мы, взрослые, будем стремиться сделать всё, чтобы вы выросли счастливыми, здоровыми, успешными и достойными людьми», — сказала управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

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Фото: ОСФР