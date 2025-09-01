«В школу с полицией»: Кузбасские транспортные полицейские подарили детям не только подарки, но и знания о безопасности

Накануне начала учебного года сотрудники Кузбасского линейного управления МВД России поддержали традиционную благотворительную акцию «Помоги собраться в школу», направленную на помощь детям находящимся в трудной жизненной ситуации.

В рамках акции, помимо вручения школьных принадлежностей и других необходимых для учебы вещей, инспекторы по делам несовершеннолетних провели для трех ребят профилактическую беседу. Стражи порядка подчеркнули, что железная дорога – зона повышенной опасности, и напомнили о важности соблюдения правил: переходить пути следует исключительно в специально отведенных и оборудованных местах.

Дети и родители поблагодарили сотрудников транспортной полиции за такие нужные подарки и за проявленное внимание. Ребята пообещали полицейским хорошо учиться и никогда не нарушать правила безопасного поведения.

фото: Кузбасского ЛУ МВД России