Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

«В школу с полицией»: Кузбасские транспортные полицейские подарили детям не только подарки, но и знания о безопасности

Накануне начала учебного года сотрудники Кузбасского линейного управления МВД России поддержали традиционную благотворительную акцию «Помоги собраться в школу», направленную на помощь детям находящимся в трудной жизненной ситуации.

В рамках акции, помимо вручения школьных принадлежностей и других необходимых для учебы вещей, инспекторы по делам несовершеннолетних провели для трех ребят профилактическую беседу. Стражи порядка подчеркнули, что железная дорога – зона повышенной опасности, и напомнили о важности соблюдения правил: переходить пути следует исключительно в специально отведенных и оборудованных местах.

Дети и родители поблагодарили сотрудников транспортной полиции за такие нужные подарки и за проявленное внимание. Ребята пообещали полицейским хорошо учиться и никогда не нарушать правила безопасного поведения.

фото: Кузбасского ЛУ МВД России 

Образование
Общество
kuzbassnews.ru
01/09/2025
Образование
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus