В Тяжине отметили 130-летие со дня основания поселка

Также в окружном центре отпраздновали День семьи, любви и верности и День молодежи России. На площадях поселка работали аттракционы: батуты, тиры, карусель, аэрохоккей и другие. Детский Арбат подарил ребятам незабываемые впечатления об этом праздничном дне. Все желающие могли посетить мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. Действовали выставки, тематические игровые локации, фотозоны. Тяжинцев и гостей поприветствовал начальник Тяжинского территориального отдела управления по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тяжинского муниципального округа Николай Александрович Петраков.

В поселке Тяжинский прошел парад семей «Россия – Семья семей». В шествии приняли участие многодетные семьи, воспитывающие трех и более детей, семейные пары, прожившие в совместном браке 25 и более лет, семьи с детскими колясками, национальные семьи. Каждая семья была представлена зрителям и отмечена дипломом и призом – сертификатом на покупку в магазине «Радуга».

Затем состоялось чествование супружеских пар, награжденных медалью «За любовь и верность». В округе такой наградой отмечены 36 супружеских пар, зарегистрировавших брак не менее четверти века назад. Это супруги, получившие известность среди земляков крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества. С музыкальными номерами выступили солисты и коллективы Дома культуры «Юбилейный», Листвянского СДК и Почаевского сектора Октябрьского сельского Дома культуры – филиалов Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности.

Также в рамках праздника состоялся III открытый детско-юношеский фестиваль «Милк Fest». Тяжинцы представили вниманию собравшихся театрализованную программу «Вкусное поздравление для больших друзей», которая стала победителем фестиваля-конкурса «ДиноВидение» в рамках Международного научно-популярного фестиваля «Динотерра». Участники образцового самодеятельного коллектива, ансамбля танца «Созвездие» Дома культуры «Юбилейный (руководитель Ольга Владимировна Еременко), получили благодарственные письма и сладкие подарки от управления культуры администрации Тяжинского муниципального округа.

Участниками фестиваля стали любительские и профессиональные творческие коллективы, а также солисты из города Мариинска, поселков Тисуль, Итатский и Тяжинский. Свой высокий уровень подготовки юные артисты продемонстрировали в номинациях «Эстрадное пение», «Народное пение», «Эстрадная хореография», «Народная хореография», «Народно-стилизованная хореография», «Современная хореография», «Классическая хореография».

Взрослых и детей порадовала фестивальная ярмарка, где можно было по достоинству оценить вкус сладостей местного производства. На площади Ленина была организована работа гастрономической аллеи. Все участники фестиваля «Милк Fest» получили Благодарственные письма и вкусные подарки от администрации Тяжинского муниципального округа. Руководителям коллективов организаторы вручили сладкие наборы от ООО «Кузбассконсервмолоко».

Специалисты отдела молодежной политики, спорта и туризма администрации Тяжинского муниципального округа совместно с Домом культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский организовали фестиваль «Краски Холи 2024». Десятки детей одновременно запустили в воздух разноцветный порошок, чтобы окрасить себя и всех вокруг. Для полного погружения в атмосферу беззаботного праздника было все необходимое – зажигательная музыка и конкурсы с призами. Затем для ребятишек прошла грандиозная пенная дискотека.

Вечером на площади Ленина состоялся открытый фестиваль эстрадной песни «Голос лета Севера Кузбасса». На сцене выступили творческие коллективы и солисты из города Мариинска, Тяжинского и Тисульского округов. Всем участникам фестиваля организаторы вручили Благодарственные письма главы Тяжинского муниципального округа.