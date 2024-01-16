В Тяжинском агропромышленном техникуме сплели шесть маскировочных сетей

Предварительно преподаватель Галина Алексеевна Жогина, студенты второго курса группы Т-22 Анастасия Кузменко и Анжелика Мурашкина прошли обучение по вязанию маскировочных сетей в Кемеровском центре «Кузбасс. Приближаем Победу». Поездка была организована администрацией Тяжинского муниципального округа, взаимодействующей с центром с самого начала СВО, передавая гуманитарную помощь от работников муниципалитета.

На базе техникума организовали плетение маскировочных сетей. Для этого были изготовлены специальные стенды. Муниципалитет предоставил весь необходимый материал. Сплетенные сети передали администрации Тяжинского округа для дальнейшей отправки в центр «Кузбасс. Приближаем Победу».