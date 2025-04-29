Важные аспекты законодательства в сфере карантина обсудили аграрии из Ленинск-Кузнецка с представителем Россельхознадзора

24 апреля 2025 года для аграриев г. Ленинск-Кузнецка Кемеровской области — Кузбасса состоялась рабочая встреча по обсуждению важных отраслевых аспектов законодательства.

В мероприятии, инициированном председателем Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Ленинск-Кузнецкого района Семеном Кустовым, приняли участие представители сельхозорганизаций и крестьянско-фермерских хозяйств.

В свою очередь, специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора рассказал собравшимся об основных изменениях законодательства при осуществлении федерального государственного контроля (надзора).

Так, заместитель начальника отдела государственного фитосанитарного надзора Андрей Шубенков напомнил о фитосанитарных требованиях стран-экспортеров, предъявляемых при экспорте зерна из Российской Федерации. Отдельное внимание было уделено ответственности за нарушение требований фитосанитарных правил, технических регламентов и необходимости работы в государственной информационной системе в области карантина растений, обеспечивающей прослеживаемость обеззараживания подкарантинной продукции.

А также подчеркнул необходимость подачи заявки в ИС Цербер для включения хранителей, переработчиков, производителей, экспортеров в «перечень российских экспортеров, планирующих отгружать зерновую продукцию во Вьетнам и Китай».

Резюмируя своё выступление, Андрей Шубенков рекомендовал хозяйствующим субъектам внимательно изучить нормативные правовые документы и привести свою деятельность в соответствие. Вместе с тем, он обратил внимание, что в настоящее время специалисты ведомства активно откликаются на инициативу аграриев о проведении адресных профилактических визитов в отношении хозяйств Кемеровской области — Кузбасса.